Маркевич отреагировал на натурализацию Мораеса и его возможный вызов в сборную Украины

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Жуниор Мораес
Жуниор Мораес / ФК "Шахтер"

Председатель комитетов национальных сборных Федерации футбола Украины Мирон Маркевич не видит ничего плохого в натурализации бразильского нападающего донецкого "Шахтера" Жуниора Мораеса.

"Как я отношусь к его натурализации? Абсолютно нормально. Парень хочет играть за сборную, так в чем вопрос? Тем более, что впереди у нас есть проблемы", – заявил Маркевич в комментарии Tribuna.com.

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И относительно вызова Жуниора Мораеса в сборную Украины, Мирон Маркевич так и не дал однозначного ответа.

"Видимо, вопрос о вызове Мораеса на ближайшие матчи стоит адресовать главному тренеру", – ответил Маркевич.

Уже в пятницу, 22 марта, сборная Украины сыграет первый матч квалификации Евро-2020. на выезде украинцы будут противостоять сборной Португалии. А 25 марта сборная Украины на выезде сыграет против Люксембурга.

В понедельник, 18 марта, стало известно, что бразильский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.

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Теги: Спорт Футбол Шахтер
Источник: 24 Канал
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