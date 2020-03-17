Маркевич рассказал, как перенос Евро-2020 может повлиять на сборную Украины

Известный украинский специалист Мирон Маркевич поделился своим мнением по поводу переноса Евро-2020 на 2021-й год.

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич рассказал о влиянии такого решения на сборную Украины и перспективы работы Андрея Шевченко. Слова специалист цитирует "Футбол 24".

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– Мирон Богданович, вместо Евро-2020 придется ждать Евро-2021. Что думаете по этому поводу?

– Думаю то же, что и все. При таких условиях проводить Евро сейчас – нереально. Нужно стабилизировать ситуацию. Перенести турнир на следующий год – наиболее правильное решение.

– Как это может сказаться на силе сборной Украины?

– Увидим. Давайте сначала дождемся, чтобы можно было спокойно тренироваться и играть в футбол. Чтобы зрители сидели на трибунах. Тогда можно будет о чем-то говорить. Ведь то, что у нас было сейчас – это не футбол. Кому он нужен?

– У нас хватает возрастных игроков – Ярмоленко, Коноплянка, Марлос, Пятов... Через год они моложе не станут.

– Конечно, с этой точки зрения было бы лучше сыграть еще в этом году. Команда находилась на ходу. Ну куда ты от этого денешься? Есть такая специфическая ситуация – нужно из нее выходить. Я не думаю, что за год все эти футболисты так сильно постареют. С другой стороны, может это и хорошо. Потому что сейчас Ярмоленко только оправляется от травмы. Зинченко вернется в основной состав, Малиновский... Как говорится, все, что не случается – к лучшему.

– Пожалуй, теперь можно с уверенностью говорить, что Шевченко не перейдет в клуб, а продолжит работу со сборной?

– Ну да, и тренерский состав останется. Степаненко станет на ноги. А за тот год, возможно, еще кто-то из молодых подтянется в сборную. В "Заре", например, есть хорошие пацаны. Будем надеяться, что все скоро закончится и наш клубный футбол вернется в привычные рамки. Это сейчас – самое главное.

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– Складывается уникальная ситуация в истории футбола, когда два больших форума состоятся с перерывом в один год, ведь на 2022 год запланирован чемпионат мира…

– Ничего страшного я в этом не вижу.

– Как лично вы защищаетесь от коронавируса?

– (Улыбается) Мою руки постоянно. Правда, бегаю теперь только у дома. Говорят, что вирус наиболее неумолим к людям, которым за 60. Поэтому стараюсь как можно меньше бывать "на людях". Надеюсь, это ненадолго. Все у нас должно быть нормально.

17 марта УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Матчи континентального первенства пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В финальную часть Евро-2020 пробилась и сборная Украины. Команда Андрея Шевченко сыграет в группе с с Нидерландами и Австрией. Третий соперник определится после плей-офф Лиги Наций, матчи которого были перенесены с марта на июнь нынешнего года.

Также УЕФА принял решение о возобновлении матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы после того, как улучшится ситуация в борьбе с коронавирусом. Европейские чемпионаты должны быть доиграны до конца июня.

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