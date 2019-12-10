Маркевич рассказал о приглашении клубов из Франции и Германии

Экс-тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич рассказал о предложениях работы после финала Лиги Европы в 2015 году. Бывший наставник сборной Украины заявил, что получал предложения из Германии и Франции.

По словам Маркевича, у него было два серьезных предложения, но "Днепр" отказался его отпускать.

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У меня были предложения от иностранных клубов, особенно, после финала Лиги Европы. Было два серьезных приглашения. Надо было решать моментально, сразу после финала. Меня не отпустили. У меня еще был контракт на 2 года, сказали, что надо отрабатывать.

Если бы я знал, как все повернется позже – конечно, я бы плюнул и ушел. Но тогда со мной были футболисты, болельщики – бросить было несерьезно. Приглашали из Франции, Германии. Позже из Турции. Представители одного из топ-клубов приезжали во Львов,

– рассказал Маркевич ютуб-каналу Stargorod Sport.

Чем сейчас занимается Маркевич?

Экс-тренер харьковского "Металлиста " и" Днепра " сейчас возглавляет Комитет национальных сборных УАФ. Последним клубом 68-летнего специалиста был "Днепр". С днепрянами Маркевич дошел до финала Лиги Европы в 2015 году.