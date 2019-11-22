Маркевич рассказал, возглавит ли казахстанский клуб

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Мирон Маркевич / 24 канал

Мирон Маркевич прокомментировал информацию о возможности работы с одним из клубов чемпионата Казахстана. Издание Vesti.kz сообщило, что Маркевич якобы ведет переговоры с одним из лидеров тамошнего чемпионата. Маркевич опровергает слухи.

В комментарии ресурсу Footboom.com Маркевич заявил, что не получал предложений от казахстанских клубов. "Вы хотите меня спросить о Казахстане? Ничего не знаю! Ни с кем из представителей казахстанских клубов я не разговаривал", – заявил Мирон Богданович.

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Также Маркевич прокомментировал потенциальное предложение возглавить клуб из Казахстана. Специалист заявил, что хочет поработать тренером в клубе, который ставит серьезные цели.

Все зависит от многих факторов. Я не понимаю, какая это может быть команда. Да, я хочу еще поработать. Это однозначно. Но говорил уже не раз: хочу принять участие в серьезном проекте вроде "Металлиста" или "Днепра". Просто куда-то ехать, то я уже не в том возрасте,
– резюмировал Маркевич.

Чем сейчас занимается Маркевич?Экс-тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" сейчас возглавляет Комитет национальных сборных УАФ. Последним клубом 68-летнего специалиста был "Днепр". С днепрянами Маркевич дошел до финала Лиги Европы в 2015 году.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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