Маркевич сенсационно отправлен в отставку

Клуб Первой лиги "Агробизнес" объявил о расторжении контракта с главным тренером Остапом Маркевичем.

Клуб и специалист расторгли договор по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт "Агробизнеса". Имя нового главного тренера клуба пока неизвестно.

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"Агробизнес" поблагодарил тренера за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Маркевич возглавил Агробизнес в июне этого года после трех сезонов в академии испанского Вильярреала.

Команда неплохо начала текущую кампанию и стабильно держалась среди лидеров Первой лиги, однако потерпела два поражения подряд. "Агробизнес" занимает седьмое место с 22 очками в турнирной таблице после 12 сыгранных матчей. Отставание от лидера составляет 3 очка.

Добавим, что Остап Маркевич является старшим сыном легендарного футбольного тренера и специалиста Мирона Маркевича.