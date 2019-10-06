Маркевич сенсационно отправлен в отставку
Клуб Первой лиги "Агробизнес" объявил о расторжении контракта с главным тренером Остапом Маркевичем.
Клуб и специалист расторгли договор по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт "Агробизнеса". Имя нового главного тренера клуба пока неизвестно.
Читайте также: Маркевич назвал будущую звезду сборной Украины
"Агробизнес" поблагодарил тренера за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Маркевич возглавил Агробизнес в июне этого года после трех сезонов в академии испанского Вильярреала.
Команда неплохо начала текущую кампанию и стабильно держалась среди лидеров Первой лиги, однако потерпела два поражения подряд. "Агробизнес" занимает седьмое место с 22 очками в турнирной таблице после 12 сыгранных матчей. Отставание от лидера составляет 3 очка.
Добавим, что Остап Маркевич является старшим сыном легендарного футбольного тренера и специалиста Мирона Маркевича.
Выбор редакции
-
Бех-Романчук принес Украине вторую медаль чемпионата мира по легкой атлетикесегодня , 21:15
-
"Динамо" со скандалом разгромило "Колос" в матче с двумя удалениями и тремя пенальти: видеосегодня , 18:56
-
"Шахтер" на классе победил "Днепр-1" и продлил беспроигрышную серию до 39 матчей: видеосегодня , 15:59