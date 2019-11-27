Маркевич возвращается к тренерской работе: журналист рассказал подробности

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Мирон Маркевич / 24 канал

Мирон Маркевич до нового года может вернуться к тренерской работе. Журналист Игорь Цыганык рассказал, что глава комитета национальных команд УАФ может получить серьезное предложение.

Недавно появилась информация, что Маркевич возглавит один из клубов чемпионата Казахстана.

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Издание Vesti.kz сообщило, что Маркевич якобы ведет переговоры с одним из лидеров тамошнего чемпионата. В то же время Маркевич опроверг информацию.

По словам журналиста Игоря Цыганыка, у Маркевича есть приглашение. "Он (Маркевич, – Спорт24) хочет работать в амбициозном клубе или сборной. Сборной, которая будет ставить перед собой очень серьезные задачи", – рассказал журналист.

Точно так же и в УПЛ. Есть команды, которые могут ему предложить хорошие условия, но вопрос в задаче. Маркевич согласится на приглашение, если оно будет достаточно серьезным. Мне кажется, что оно будет до нового года. И мы увидим Маркевича на тренерской скамье,
сказал Цыганык.

Чем сейчас занимается Маркевич?Экс-тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" сейчас возглавляет Комитет национальных сборных УАФ. Последним клубом 68-летнего специалиста был "Днепр". С днепрянами Маркевич дошел до финала Лиги Европы в 2015 году.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
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