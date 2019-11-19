Марлос и Мораес тренируются с "Шахтером", они не сыграли за сборную Украины из-за травмы: фото

Донецкий "Шахтер" готовится к матчу против ПФК "Львов". В команду вернулись игроки сборных, кроме Давида Хочолавы, который еще находится в расположении сборной Грузии.

Утром 19 ноября «горняки» провели очередную тренировку в загородном комплексе «Святошин». Около часа «оранжево-черные» отрабатывали различные упражнения с мячами, комбинационную игру с участием фланговых защитников. В конце состоялась двусторонка на половину поля.

Отметим, что Марлос уже вернулся в общую группу. Тренировался со всеми и Жуниор Мораес. Оба игрока пропустили матчи сборной Украины, где команда обыграла Эстонию и сыграла вничью с Сербией.

К слову: Кто из украинских футболистов добывал путевку на Евро-2020: имена героев

Индивидуально занимался только Манор Соломон.

Тренировки игроков "Шахтера" (фото: ФК "Шахтер")

Матч "Шахтер" – "Львов" состоится 22 ноября на стадионе "Металлист" в Харькове. Начало в 19:00.