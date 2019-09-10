Марлос получил самый высокий рейтинг среди украинцев в FIFA 20

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Марлос
Марлос / ФК "Шахтер"

В игре FIFA 20 обнародованы рейтинги игроков, в том числе и украинцев. Самый высокий рейтинг – у полузащитника Марлоса.

Он получил рейтинг 82. Также 80 получил и его партнер по донецкому "Шахтеру" Тарас Степаненко. Столько же у них было и в предыдущей версии игры.

Зато из топ-10 выпал Евгений Коноплянка. В предыдущей версии игры он имел 79, а сейчас будет иметь лишь 75. Упал рейтинг и у Андрея Ярмоленко – с 80 до 79. Зато вырос Руслан Малиновский – с 76 до 79, и Жуниора Мораеса – на три пункта до 78.

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Самый высокий рейтинг имеет Андрей Шевченко – от 86 до 91. Однако он будет представлен как легенда в этой игре. С полным рейтингом украинцев в игре можно ознакомиться по ссылке.


Рейтинг украинцев в игре FIFA 20

FIFA 20 выйдет 27 сентября на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

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Теги: Техно Спорт Футбол Киберспорт Сборная Украины по футболу Новости Спорта Евгений Коноплянка Андрей Ярмоленко
Источник: 24 канал
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