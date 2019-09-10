Марлос признался в любви к сборной Украины: фото

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Марлос
Марлос / Footboom

31-летний полузащитник "Шахтера" Марлос, который после натурализации выступает за сборную Украины, признался в любви к украинской национальной команде.

"Люблю Украину", – написал Марлос в Instagram с помощью эмодзи, комментируя командное фото сборной Украины перед матчем отбора на Евро-2020 против Литвы (3:0).

 Как это было: Украина разгромила Литву в матче квалификации Евро-2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Marlos Romero Bonfim (@marlosbonfim)

Как известно, Марлос вышел в стартовом составе "сине-желтых" и отличился забитым голом на 28-й минуте поединка.

Гол стал первым для Марлоса за сборную Украины. Всего на счету футболиста 14 матчей в составе украинской национальной команды.

К слову, Марлос дебютировал за сборную Украины 6 октября 2017 года в поединке против Косово (0:2).

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
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