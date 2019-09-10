Марлос признался в любви к сборной Украины: фото
31-летний полузащитник "Шахтера" Марлос, который после натурализации выступает за сборную Украины, признался в любви к украинской национальной команде.
"Люблю Украину", – написал Марлос в Instagram с помощью эмодзи, комментируя командное фото сборной Украины перед матчем отбора на Евро-2020 против Литвы (3:0).
Как это было: Украина разгромила Литву в матче квалификации Евро-2020
Как известно, Марлос вышел в стартовом составе "сине-желтых" и отличился забитым голом на 28-й минуте поединка.
Гол стал первым для Марлоса за сборную Украины. Всего на счету футболиста 14 матчей в составе украинской национальной команды.
К слову, Марлос дебютировал за сборную Украины 6 октября 2017 года в поединке против Косово (0:2).
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