Марлос забил первый гол за сборную Украины: видео

Бразильский украинец Марлос отметился первым голос в составе сборной Украины. 11-й номер "сине-желтых" забил в поединке квалификации Евро-2020 против сборной Литвы.

Марлос забил на 28-й минуте поединка в Вильнюсе. Футболист "Шахтера" перехватил мяч на подступах к штрафной литовцев, Яремчук "оттянул" на себя нескольких защитников.

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Хавбек сделал несколько шагов, после чего прекрасно пробил в нижний угол вратаря сборной Литвы.

Видео гола Марлоса

После первого тайма сборная Украины побеждает Литву со счетом 2:0. Голом отметился Зинченко после результативного паса Марлоса.

Это третий результативный пас для 31-летнего футболиста в составе национальной сборной в 14 матчах.

Предыдущий голевой пас Марлос отдал почти ровно год назад – 6 сентября 2018 года в матче с Чехией (2:1). Дебютный ассист был тоже сделан осенью – 10 ноября 2017 года против Словакии (2:1).

Марлос дебютировал за сборную Украины 6-го октября 2017 года в поединке против Косово (0:2).

Результат матча Литва – Украина читайте на сайте Спорт24.