Маррей выиграл титул ATP после протезирования бедра, он почти 3 часа бился с Вавринкой

7 Читати новину українською
Энди Маррей
Энди Маррей / twitter.com/atptour

Британский теннисист Энди Маррей сумел выиграть турнир ATP в бельгийском Антверпене. Маррей победил швейцарца Вавринку.

Стэн Вавринка – Энди Маррей 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)

Читайте также: Свитолина рассказала о позорном случае с Марреем

Теннисисты провели на корте два с половиной часа. В течение второго сета швейцарец вел с брейком, имел шансы повести 4:1, но не воспользовался брейкпойнтом.

После этого до конца партии Стэн взял только один гейм. Теннисисты по очереди обменивались брейками в решающем сете (Вавринка дважды выходил вперед и Маррей дважды делал обратный брейк). Британец отыгрался с двух скрытых матчболах, а затем реализовал матчбол на подаче соперника.

Для британца это первый одиночный титул за почти три года. Последний раз Маррей становился победителем турнира АТР в одиночном разряде в начале марта 2017 Дубае.

Что известно о травме Маррея?
32-летний Маррей не играл с середины 2017 года. В январе он перенес протезирование тазобедренного сустава и планировал завершить карьеру на Уимблдоне. Операция и восстановление после нее прошли лучше, чем ожидалось, и он вернулся в тур этим летом.

11 января 2019 года Энди Маррей решил поставить точку в профессиональной карьере. Маррей на пресс-конференции со слезами объявил о завершении карьеры.

Весной стало известно, что Энди все же попытается вернуться. Мюррей заявился на турнир в Лондоне в парном разряде. Вместе с испанцем Фелисиано Лопесом Энди добрался до финала, где они переиграли Джо Солсбери и Раджива Рама.

blog_ava
"МастерШеф" 9 сезон 8 выпуск: кто покинул проект из-за недостатка интеллекта
сегодня
6980
Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Шальке" проиграл "Хоффенхайму", "Боруссия" Д выиграла дерби: результаты 8 тура Бундеслиги
сегодня 21:02 "Шальке" проиграл "Хоффенхайму", "Боруссия" Д выиграла дерби: результаты 8 тура Бундеслиги
Ігор Саджениця 101
Маррей выиграл титул ATP после протезирования бедра, он почти 3 часа бился с Вавринкой
сегодня 20:53 Маррей выиграл титул ATP после протезирования бедра, он почти 3 часа бился с Вавринкой
Михайло Гема 7
"Ливерпуль" вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед" в игре со скандальным судейством
сегодня 20:28 "Ливерпуль" вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед" в игре со скандальным судейством
Михайло Гема 73
Сенсационное поражение "Реала", победа "Барселоны" и ничья "Атлетико": результаты 9 тура Ла Лиги
сегодня 19:21 Сенсационное поражение "Реала", победа "Барселоны" и ничья "Атлетико": результаты 9 тура Ла Лиги
Ігор Саджениця 117
Гол украинца Яремчука помог бельгийскому "Генту" победить в чемпионате: видео
сегодня 12:39 Гол украинца Яремчука помог бельгийскому "Генту" победить в чемпионате: видео
Ігор Саджениця 165
Новости
Больше новостей
Залиште відгук