Маррей выиграл титул ATP после протезирования бедра, он почти 3 часа бился с Вавринкой

Британский теннисист Энди Маррей сумел выиграть турнир ATP в бельгийском Антверпене. Маррей победил швейцарца Вавринку.

Стэн Вавринка – Энди Маррей 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)

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Теннисисты провели на корте два с половиной часа. В течение второго сета швейцарец вел с брейком, имел шансы повести 4:1, но не воспользовался брейкпойнтом.

После этого до конца партии Стэн взял только один гейм. Теннисисты по очереди обменивались брейками в решающем сете (Вавринка дважды выходил вперед и Маррей дважды делал обратный брейк). Британец отыгрался с двух скрытых матчболах, а затем реализовал матчбол на подаче соперника.

Для британца это первый одиночный титул за почти три года. Последний раз Маррей становился победителем турнира АТР в одиночном разряде в начале марта 2017 Дубае.

Что известно о травме Маррея?

32-летний Маррей не играл с середины 2017 года. В январе он перенес протезирование тазобедренного сустава и планировал завершить карьеру на Уимблдоне. Операция и восстановление после нее прошли лучше, чем ожидалось, и он вернулся в тур этим летом.

11 января 2019 года Энди Маррей решил поставить точку в профессиональной карьере. Маррей на пресс-конференции со слезами объявил о завершении карьеры.

Весной стало известно, что Энди все же попытается вернуться. Мюррей заявился на турнир в Лондоне в парном разряде. Вместе с испанцем Фелисиано Лопесом Энди добрался до финала, где они переиграли Джо Солсбери и Раджива Рама.