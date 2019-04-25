Марта Костюк удачно вернулась на корт, сыграв впервые за два месяца

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграла первым матч с февраля 2019 года. И победила.

Марта Костюк в матче первого круга на турнире ITF World Tennis Tour с призовым фондом 25 тысяч долларов победила итальянку Джорджию Брешиа – 6:4, 6:3. За выход в четвертьфинал 16-летняя киевлянка поспорит с победительницей встречи между швейцаркой Леони Кунг и Каролин Вернер из Германии.

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Стоит отметить, что это первый матч для Марты Костюк за последние два месяца. Последний раз она выходила на корт еще 8 февраля, когда сыграла за сборную Украины в зональных матчах Кубка Федерации.