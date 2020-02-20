Марта Костюк уверенно вышла в 1/4 финала на турнире ITF

17-летняя украинка легко вышла в четвертьфинал турнира ITF в Каире. Марта Костюк одержала победу над Мелани Клаффнер с Австрии.

В матче второго круга Марта Костюк в двух сетах одолела соперницу. Поединок продолжался чуть больше одного часа.

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Марта Костюк – Мелани Клаффнер 2:0 (6:1, 6:4)

Следующая соперница юной украинки определится в поединке между болгарской теннисисткой Изабеллой Шиниковой (7) и Анастасией Гасановов из России.

Добавим, что в первом круге турнира Марта Костюк не оставила шансов Варваре Грачевой – 6:2, 6:2. Еще одна украинка Дария Снигур во втором раунде турнира сыграет против румынки Ирины Бегу.

Отметим, что в парном разряде Анастасия Шошина и полька Паула Каня вышли в полуфинал без игры на отказе соперниц.