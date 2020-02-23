Марта Костюк выиграла турнир в Египте
Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла третий титул в профессиональной карьере. Она победила на турнире в Каире.
У фіналі Костюк обіграла Альону Большову з Іспанії. При цьому матч тривав лише 54 хвилини, а українка дала можливість суперниці виграти лише один гейм.
Марта Костюк – Альона Большова 2:0 (6:1, 6:0)
До слова: Легендарна тенісистка повертається на корт після 8-річної перерви
Для Марти Костюк ця перемога стала третім трофеєм у професійній кар'єрі. У 2017 році вона стала чемпіонкою турніру в Дунакесі (Угорщина) з призовим фондом у 25 тисяч доларів. А в лютому 2018 року виграла 60-тисячник в Берні (Австралія).
Варто відзначити, що за день до цього Марта Костюк виграла турнір в Каїрі у парному розряді. Разом з росіянкою Каміллою Рахімовою вона перемогла українсько-польську пару Анастасія Шошина – Паула Каня.
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