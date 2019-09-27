Марта Костюк вышла в полуфинал теннисного турнира ITF

17-летняя Марта Костюк сумела преодолеть стадию четвертьфинала на турнире ITF в Валенсии (Испания). В драматичном матче украинка преодолела сопротивление Аранчи Руис.

Марта Костюк – Аранча Руис 2:1 (6:4, 3:6, 6:0)

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В первом сете между теннисистками велась ожесточенная борьба. Марта сумела только дважды выиграть на своей подаче, но сделала четыре брейка. Это позволило ей вырвать победу в первом сете.

Во второй партии обе теннисистки лучше играли на своих подачах. Голландка только однажды отдала подачу украинке. Это позволило Руис выиграть сет, поскольку она сделала на брейк больше.

Казалось, что в последнем сете зрителей ждет настоящий бой. И Костюк разгромила 28-летнюю оппонентку со счетом 6:0. Поединок длился почти 2 часа.

В полуфинале Костюк сыграет против Тамары Корпач из Германии. До этого теннисистки не встречались.

На прошлой неделе Костюк дошла до финала турнира ITF во Франции, в котором проиграла Натальи Вихлянцевой.