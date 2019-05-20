Maruv, Полякова и Гайтана выступят на церемонии награждения "Шахтера"

В среду, 22 мая, на ОСК "Металлист" в Харькове состоится матч 30-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо".

В день игры на стадионе будет организовано Shakhtar Fan Fest для болельщиков в секторах 19-29 (от 17:30).

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В программе – музыканты, диджеи и МС, кибер- и фотозона, футбольные аттракционы, площадка с аниматорами и бесплатные сладости для детей, а также встреча с футболистом.

А после финального свистка стартует главная часть программы: на ОСК "Металлист" состоится церемония награждения "Шахтера" как чемпиона Украины. Ее увенчают пиротехническое шоу и концерт с участием Гайтаны, Maruv и Оли Поляковой.

Maruv, Гайтана и Оля Полякова – в Харькове. Шоу на праздновании чемпионства «Шахтера»!



22 мая на ОСК «Металлист» сразу после финального свистка в матче #ШахтерДинамо состоится церемония награждения «горняков» золотыми медалями и праздничный концерт. pic.twitter.com/yrBrtTyQPs — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 19 мая 2019 г.

"Шахтер" досрочно оформил чемпионство в 29-м туре, одолев в Запорожье луганскую "Зарю". За одну неделю "Шахтер" выиграл в Запорожье два титула. В среду, 15 мая, донецкий клуб победил "Ингулец" в финале Кубка Украины. Таким образом, дончане оформили третий подряд "золотой дубль".