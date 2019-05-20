Maruv, Полякова и Гайтана выступят на церемонии награждения "Шахтера"

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Maruv, Полякова и Гайтана выступят на церемонии награждения "Шахтера"
Maruv, Полякова и Гайтана выступят на церемонии награждения "Шахтера" / twitter.com/FCShakhtar

В среду, 22 мая, на ОСК "Металлист" в Харькове состоится матч 30-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо".

В день игры на стадионе будет организовано Shakhtar Fan Fest для болельщиков в секторах 19-29 (от 17:30).

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В программе – музыканты, диджеи и МС, кибер- и фотозона, футбольные аттракционы, площадка с аниматорами и бесплатные сладости для детей, а также встреча с футболистом.

А после финального свистка стартует главная часть программы: на ОСК "Металлист" состоится церемония награждения "Шахтера" как чемпиона Украины. Ее увенчают пиротехническое шоу и концерт с участием Гайтаны, Maruv и Оли Поляковой.

"Шахтер" досрочно оформил чемпионство в 29-м туре, одолев в Запорожье луганскую "Зарю". За одну неделю "Шахтер" выиграл в Запорожье два титула. В среду, 15 мая, донецкий клуб победил "Ингулец" в финале Кубка Украины. Таким образом, дончане оформили третий подряд "золотой дубль".

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Теги: LifeStyle Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Оля Полякова MARUV Шахтер
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