Маша Ефросинина опубликовала трогательное видео в честь умершего тренера Зураба Хромаева

Во вторник, 30 апреля, умер тренер и экс-президент Национальной федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев.

Читайте также: Умер экс-президент федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев

Его сын – Тимур Хромаев – муж телеведущей Маши Ефросининой и отец ее детей. Она опубликовала пост в память о Зурабе Хромаеве.

"Зураб Майранович Хромаев, дорогой наш дедушка, спасибо Вам за мудрость и человечность. Вы навсегда останетесь примером для ваших внуков и молодых поколений в спорте! Знаю, как вы не любили уныние, поэтому публикую этот ваш фирменный бросок – в подтверждение того, как нужно любить жизнь и свое дело", – написала Маша Ефросинина.