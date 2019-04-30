Маша Ефросинина опубликовала трогательное видео в честь умершего тренера Зураба Хромаева
Во вторник, 30 апреля, умер тренер и экс-президент Национальной федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев.
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Его сын – Тимур Хромаев – муж телеведущей Маши Ефросининой и отец ее детей. Она опубликовала пост в память о Зурабе Хромаеве.
"Зураб Майранович Хромаев, дорогой наш дедушка, спасибо Вам за мудрость и человечность. Вы навсегда останетесь примером для ваших внуков и молодых поколений в спорте! Знаю, как вы не любили уныние, поэтому публикую этот ваш фирменный бросок – в подтверждение того, как нужно любить жизнь и свое дело", – написала Маша Ефросинина.
Источник: 24 канал
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