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Машина с характером: Шумахер приобрел себе "Ниву" – фото

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Ральф Шумахер
Ральф Шумахер / SID

Автогонщик Ральф Шумахер, младший брат 7-кратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, приобрел новую машину. И его выбор очень удивил поклонников.

44-летний Шумахер купил себе Lada 4x4 – "Ниву". Соответствующее фото он показал в Instagram.

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"Не могу дождаться, когда доставят мой новый автомобиль", – написал Ральф три недели назад. Когда "Нива" приехала, бывший спортсмен назвал ее машиной с характером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fertig , Anreise mit diesem Auto ist aber dauert etwas länger

Публикация от Ralf Schumacher (@ralfschumacher_rsc)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fertig , gute Nacht

Публикация от Ralf Schumacher (@ralfschumacher_rsc)

Реакция пользователей соцсети получилась на редкость положительной. Русскоязычные в основном отмечали свое удивление выбором Шумахера, соотечественники автогонщика либо хвалили машину за привлекательный вид, либо владельца за выбор настоящего внедорожника (даже ставили рядом с Mercedes-Benz Gelandewagen), либо делились личным опытом внедорожных подвигов на классической "Ниве".

Что известно о Ральфе Шумахере

  • Ральф выступал в Формуле-1 с 1998 года по 2007-й.
  • Свою первую победу в Формуле-1 Ральф Шумахер получил на Гран-при Сан-Марино 2001 года на болиде Williams с двигателем BMW. На этом он не остановился, выиграв две гонки и став четвертым по итогам сезона. 
  • Его старший брат Михаэль – семикратный чемпион "Формулы".
  • В настоящее время является спортивным директором HWA Team в серии DTM.
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Авто Новости Спорта Формула-1 Спорт
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