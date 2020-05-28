Машина с характером: Шумахер приобрел себе "Ниву" – фото
Автогонщик Ральф Шумахер, младший брат 7-кратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, приобрел новую машину. И его выбор очень удивил поклонников.
44-летний Шумахер купил себе Lada 4x4 – "Ниву". Соответствующее фото он показал в Instagram.
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"Не могу дождаться, когда доставят мой новый автомобиль", – написал Ральф три недели назад. Когда "Нива" приехала, бывший спортсмен назвал ее машиной с характером.
Реакция пользователей соцсети получилась на редкость положительной. Русскоязычные в основном отмечали свое удивление выбором Шумахера, соотечественники автогонщика либо хвалили машину за привлекательный вид, либо владельца за выбор настоящего внедорожника (даже ставили рядом с Mercedes-Benz Gelandewagen), либо делились личным опытом внедорожных подвигов на классической "Ниве".
Что известно о Ральфе Шумахере
- Ральф выступал в Формуле-1 с 1998 года по 2007-й.
- Свою первую победу в Формуле-1 Ральф Шумахер получил на Гран-при Сан-Марино 2001 года на болиде Williams с двигателем BMW. На этом он не остановился, выиграв две гонки и став четвертым по итогам сезона.
- Его старший брат Михаэль – семикратный чемпион "Формулы".
- В настоящее время является спортивным директором HWA Team в серии DTM.