В рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 239 американец Хорхе Масвидаль уже на пятой секунде поединка нокаутировал американца Бена Аскрена. Теперь победитель встретится с Камару Усманом.

В UFC вспомнили самый быстрый нокаут в истории своего промоушин, который проходил год назад. Видео боя выложили в своем Instagram.

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Рекордный нокаут

Масвидаль отправил соперника на канвас первым же ударом – коленом в голову. После этого он бросился добивать Аскрена, но рефери тут же вмешался и остановил поединок.

Раньше никому в UFC не удавалось нокаутировать соперника за пять секунд. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Дону Фраю, который еще в 1996 году нокаутировал соперника за восемь секунд.

Масвидаль уже отправился на поединок полусреднем весе против действующего чемпиона Камару Усманова. Бой будет проходить в Абу-Даби на турнире UFC 251.

Масвидаль заменил Гилберта Бернса, который сдал положительный тест на коронавирус. Сначала именно Масвидаль должен был драться с Усманом, но переговоры прервались из-за финансовых разногласий.

Хорхе опубликовал видео в своем Instagram. Он был одет в розовый домашний халат, защитную маску и кепку. В таком стиле американец полетел на ОАЭ.