Умерла мать Гвардиолы: причина смерти

Мать главного тренера английского "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы умерла. Долорес Сала Каррио умерла в пригороде Барселоны, откуда родом и сам тренер.

Как сообщает "Манчестер Сити", Долорес Сала Каррио умерла от коронавируса. Ей было 82 года.

Читайте также Коронавирус в Испании: количество смертей впервые уменьшилось за последнюю неделю

"Все, кто связан с клубом, выражают свои искренние соболезнования в это печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям", – говорится в сообщении "Манчестер Сити".

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old . — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

Гвардиола, который до этого возглавлял "Барселону" и "Баварию", пожертвовал миллион евро каталонской больнице на борьбу с коронавирусом.

Испания по состоянию на 6 апреля вторая страна в мире по количеству случаев заражения COVID-19. Больше только в США.

В Испании подтверждено 135 032 случая заражения, 13 055 смертей. Еще 40 437 человек выздоровели.



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram.