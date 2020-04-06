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Умерла мать Гвардиолы: причина смерти

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Мать Гвардиолы умерла от коронавируса / 24 канал

Мать главного тренера английского "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы умерла. Долорес Сала Каррио умерла в пригороде Барселоны, откуда родом и сам тренер.

Как сообщает "Манчестер Сити", Долорес Сала Каррио умерла от коронавируса. Ей было 82 года.

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"Все, кто связан с клубом, выражают свои искренние соболезнования в это печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям", – говорится в сообщении "Манчестер Сити".

Гвардиола, который до этого возглавлял "Барселону" и "Баварию", пожертвовал миллион евро каталонской больнице на борьбу с коронавирусом.

Испания по состоянию на 6 апреля вторая страна в мире по количеству случаев заражения COVID-19. Больше только в США.

В Испании подтверждено 135 032 случая заражения, 13 055 смертей. Еще 40 437 человек выздоровели.


Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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Автор: Михаил Гема
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Манчестер Сити Пеп Гвардиола Футбол Спорт
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