Мать звездного баскетболиста НБА умерла от коронавируса
Жаклин Крус-Таунс, мать центрового клуба НБА "Миннесота Тимбервулвз" Карла-Энтони Таунса умерла от последствий коронавирусной инфекции.
В марте баскетболист сообщил о том, что его мать находилась в искусственной коме после заражения коронавирусом. Жаклин Крус-Таунс было 58 лет.
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По словам самого Таунса, его мать с каждым днем испытывала проблемы со здоровьем и ее состояние постепенно ухудшалось.
Отец спортсмена также переболел коронавирусом, однако пошел на поправку.
- В НБА коронавирус был обнаружен у игроков "Юты" Руди Гобера и Донована Митчелла, а также четырех игроков "Бруклина", двух игроков "Лос-Анджелес Лейкерс" и Кристиана Вуда.
- Таунс выступает в НБА с 2015 года. Он был выбран на драфте под первым номером.
- Сейчас в США зафиксированы почти 590 тысяч случаев заражения, более 23 тысячи человек умерли.
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