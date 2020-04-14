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Мать звездного баскетболиста НБА умерла от коронавируса

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Карл-Энтони Таунс / Getty Images

Жаклин Крус-Таунс, мать центрового клуба НБА "Миннесота Тимбервулвз" Карла-Энтони Таунса умерла от последствий коронавирусной инфекции.

В марте баскетболист сообщил о том, что его мать находилась в искусственной коме после заражения коронавирусом. Жаклин Крус-Таунс было 58 лет.

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По словам самого Таунса, его мать с каждым днем испытывала проблемы со здоровьем и ее состояние постепенно ухудшалось.

Отец спортсмена также переболел коронавирусом, однако пошел на поправку.

  • В НБА коронавирус был обнаружен у игроков "Юты" Руди Гобера и Донована Митчелла, а также четырех игроков "Бруклина", двух игроков "Лос-Анджелес Лейкерс" и Кристиана Вуда.
  • Таунс выступает в НБА с 2015 года. Он был выбран на драфте под первым номером.
  • Сейчас в США зафиксированы почти 590 тысяч случаев заражения, более 23 тысячи человек умерли.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Коронавирус COVID-19 Новости США NBA
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