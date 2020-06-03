Матч чемпионата Испании, который прервали из-за оскорблений Романа Зозули, все же доиграют
Встреча 20 тура второго дивизиона чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете", которая была прервана из-за оскорбления фанатами хозяев украинского форварда гостей Романа Зозули, будет доиграна 10 июня.
Играл состоится без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба
Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
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Что известно о конфликте Романа Зозули и фанатов "Райо"
- Конфликт Зозули и фанов "Райо" берет начало 1 февраля 2017 года. В этот день было объявлено, что Роман Зозуля переходит в "Райо Вальекано" на правах аренды.
- Переход украинца сопровождался массовыми протестами фанатов "Райо". Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. Как пример приводили его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе.
- Сами же фанаты "Райо" относятся к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом".
- Впоследствии это "подхватили" и фанаты других испанских клубов, которые являются сторонниками левых взглядов.Поэтому переход игрока в "Райо" был сорван.
- 15 декабря 2019 года матч первого круга между "Райо" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за оскорбления Романа фанами хозяев.
- В частности, украинца называли нацистом. После этого "Альбасете" отказался продолжать игру.
- В результате скандала "Райо Вальекано" наказали закрытием трибун и штрафом. Клуб обжаловал решение, однако Апелляционный комитет Испанской федерации футбола оставил наказание в силе.
- "Райо Вальекано" обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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