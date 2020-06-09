Матч 27-го тура УПЛ, в котором "Динамо" будет принимать "Колос", перенесен на понедельник, 22 июня.

Руководствуясь согласием между клубами, Дирекция украинской Премьер-лиги постановила перенести матч между киевским "Динамо" и ковалевским "Колосом", проведение которого планировалось 21 июня, на день позже – 22 июня. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Обратите внимание! Время начала встречи остается неизменным – 17:00.

Следующий матч "Динамо"

После восстановления от матча с "Александрией" на "Олимпийском", в котором киевское "Динамо" разгромило соперника со счетом 5:1, "бело-синие" начали подготовку к следующему календарному матчу.

В 26-м туре динамовцы встретятся с "Зарей", которая на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков с "Динамо". Встреча будет иметь важное турнирное значение для обеих команд в борьбе за второе место. Игра состоится в Запорожье в ближайшую субботу, 13 июня.