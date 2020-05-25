Матч Лиги чемпионов привел к 41 смерти от коронавируса, – Daily Mail

Компания Edge Health провела исследование влияния ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Атлетико" на распространение коронавируса. Эта игра привела к 41 смерти от COVID-19.

Об этом сообщает Daily Mail. Люди, которые заболели, умирали через 25-35 дней после этого матча.

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По оценкам экспертов, на момент проведения поединка в Англии было 100 тысяч зараженных COVID-19, а в Испании – 640 тысяч.

Матч Ливерпуль – Атлетико: что известно

Матч состоялся в Ливерпуле 11 марта, его посетили 52 тысячи зрителей, включая 3 тысячи болельщиков из Мадрида, в котором на тот момент был частично введен режим карантина.

"Ливерпуль" в том матче проиграл "Атлетико" 2:3 и вылетел из Лиги чемпионов – как это было.

На данный момент в Великобритании официально зафиксированы 260 916 случаев заражения COVID-19. 36 875 человек умерли. В Испании были заражены 235 772 человека, умерли 28 752.