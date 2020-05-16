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Матч "Шахтер" – "Динамо" состоится на НСК "Олимпийский" – источник

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"Шахтер" – "Динамо"
"Шахтер" – "Динамо" / Getty Images

Матч 24 тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо" состоится на НСК "Олимпийском" в Киеве.

Об этом сообщает Telegram канал "Динамо" Киев Inside. Также эту информацию подтвердил журналист Игорь Цыганик.

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В случае возобновления чемпионата 30 мая дерби "Шахтер" – "Динамо" действительно будет проведено в Киеве. Инициатива исходила лично от руководства донецкого клуба, киевлянам оставалось только дать свое согласие. УПЛ проинформирована. По данным на сегодняшний день, 4 клуба из первой шестерки будут проводить домашние матчи в Киеве. "Шахтер" на НСК и "Оболонь-Арене", "Десна" и "Колос" поделят "Оболонь-Арену" и стадион им. Лобановского, "Динамо", скорее всего, на НСК и домашнем ст. Лобановского.

"Заря" и "Александрия" планируют играть на домашних аренах. И самое главное, учитывая абсолютную аморфность ФФУ по поводу медпротокола (тестирование, финансирование и т.д.), медпротокол похоже будет существовать только на бумаге. Вся ответственность возложена на клубы. Механизма такой ответственности не предусмотрено. В случае заражений вина будет возложена на руководство команд и их медслужбы", – говорится в сообщении.

  • Клубы УПЛ хотят восстановить матчи чемпионата уже 30 мая. При этом чемпионаты их молодежных и юношеских команд будут завершены досрочно.
  • Лидирует в чемпионате Украины "Шахтер", который встретится с "Динамо" в первом туре после возобновления турнира. Луганская "Заря" расположилась на второй строчке, киевляне замыкают первую тройку.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт УПЛ Шахтер Динамо Футбол
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