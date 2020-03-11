Матч АПЛ "Манчестер Сити" – "Арсенал" – перенесен

Поединок 28-го тура английской Премьер-лиги между лондонским "Арсеналом" и "Манчестер Сити" вновь перенесен. Игроки, тренерский штаб и персонал "Арсенала" ушли на двухнедельный карантин.

Причиной отмены и переноса матча стало то, что "канониры" ушли на двухнедельный карантин из-за контакта с владельцем греческого "Олимпиакоса" и английского "Ноттингем Форрест" Евангелисом Маринакисом, у него подтвердили коронавирус.

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Об этом сообщило известное издание skysports.

Это подтвердил также твиттер лондонского клуба.

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv — Arsenal (@Arsenal) March 11, 2020

Добавим, что лондонский "Арсенал" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в экстратайме сенсационно вылетел из Лиги Европы против греческого клуба.

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