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Матч АПЛ "Манчестер Сити" – "Арсенал" – перенесен

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Поединок 28-го тура английской Премьер-лиги между лондонским "Арсеналом" и "Манчестер Сити" вновь перенесен. Игроки, тренерский штаб и персонал "Арсенала" ушли на двухнедельный карантин.

Причиной отмены и переноса матча стало то, что "канониры" ушли на двухнедельный карантин из-за контакта с владельцем греческого "Олимпиакоса" и английского "Ноттингем Форрест" Евангелисом Маринакисом, у него подтвердили коронавирус.

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Об этом сообщило известное издание skysports.

Это подтвердил также твиттер лондонского клуба.

Добавим, что лондонский "Арсенал" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в экстратайме сенсационно вылетел из Лиги Европы против греческого клуба.

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Автор: София Кулай
Теги: АПЛ Манчестер Сити Арсенал Коронавирус в Украине Новости Спорта Спорт Футбол
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