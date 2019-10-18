Матч "Барселона" – "Реал" перенесут из-за протестов в Каталонии: две вероятные даты игры

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Матч "Барселона" – "Реал" перенесли
Матч "Барселона" – "Реал" перенесли

Матч "Барселона" – "Реал", который должен был состояться 26 октября, таки перенесут на другой день из-за протестов в Каталонии. Главный вопрос – когда теперь сыграют команды.

На сайте Королевской испанской федерации футбола было опубликовано официальное заявление, что матч "Барселона" – "Реал" перенесли. Такое решение принял комитет по проведению соревнований. Он и постановил, что команды должны договориться о новой дате матча.

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Перед тем звучали две даты проведения матча. Королевская испанская федерация футбола выступала за 18 декабря. На этот день назначены матчи Кубка Испании, однако "Барселона" и "Реал" борьбу за трофей начинают на более поздней стадии. А вот Ла Лига хотела перенести матч на 7 декабря. Свою позицию она обусловливала тем, что такая игра должна состояться на выходных, а не среди недели, как это предлагает федерация.

Теперь же клубы должны самостоятельно решить, когда проводить эту игру. Договориться они должны до понедельника, 21 октября. Если "Барселона" и "Реал" этого не сделают, решение о дате матча примет комитет по проведению соревнований.

Почему Каталония хочет независимости?
Каталонцы уважают свою историю и говорят на собственном языке. К тому же, Каталония – самый богатый регион Испании и платит в бюджет больше всего налогов. Поэтому каталонские националисты стремятся добиться полного суверенитета и независимости региона.

1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании. Тогда большинство голосов жители Каталонии отдали за отделение от Испании. Но центральная власть не признала референдум и его результаты, а испанская полиция применила силу против сторонников независимости Каталонии.

11 октября глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон подписал декларацию о провозглашении независимости Каталонии. Однако уже 27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии и в регионе ввели прямое управление. После этого парламент и правительство Каталонии распустили.

15 октября каталонским политикам вынесли приговор – от 9 до 13 лет заключения. Из-за этого в городе начались массовые протесты. Сторонники независимости Каталонии жгли мусор, бросали в полицию яйца и петарды.

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Теги: Спорт Реал ФК Барселона Протесты в Барселоне Футбол
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