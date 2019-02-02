Матч чемпионата Англии прервали из-за черного кота: курьезное видео

В субботу, 2 февраля, состоялся матч чемпионата Англии между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном". Саму игру пришлось ненадолго прервать из-за черного кота, который выбежал на поле.

После того, как на поле выбежал черный кот, арбитр матча был вынужден приостановить игру, пока животное не покинет поле. Поэтому в конце матча было добавлено аж семь минут.

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This is NOT a joke! A black cat halted play between Everton and Wolves for two minutes by charging from one end of the pitch to the other!



We all know a cat lover who will love this pic.twitter.com/r9uD3F3qQf — Soccer AM (@SoccerAM) 2 лютого 2019 р.

Трудно сказать, черный ли кот помешал хозяевам поля, но "Эвертон" в этом матче уступил 1:3.

К слову, это не впервые матчи чемпионата Англии прерываются из-за котов на поле. При этом, как минимум, дважды это произошло именно в Ливерпуле. В 2012 году кот выбежал на поле во время матча "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". А в 2016-м пушистый чуть не помешал матчу того же "Ливерпуля" против "Манчестер Юнайтед".

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