Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Зозули
Матч испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" пришлось остановить после первого тайма. Все – из-за оскорбительных выкриков в сторону форварда гостей, украинца Романа Зозули.
Фанаты "Райо Вальекано" называли украинца нацистом и выкрикивали "Roman Zozulia puto nazi", сообщает ABC.
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Арбитр Хосе Лопес дважды приостанавливал игру. Во время перерыва было объявлено, что матч восстановят, если оскорбления в сторону украинца прекратятся.
Однако болельщики не обращали на это внимания, поэтому игроки "Альбасете" отказались выходить на поле.
"Решение принято с единственной целью – защитить ценности наших соревнований и спорта, который мы любим", – отметили в пресс-службе команды.
Скандал вокруг Романа Зозули: что случилось?
1 февраля 2017 года было объявлено, что Роман Зозуля переходит к "Райо Вальекано" на правах аренды. Переход в новый клуб сопровождался массовыми протестами фанатов. Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. В качестве примера приводили его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе.
Сами же фанаты "Райо" принадлежат к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом". Впоследствии это "подхватили" и фанаты других испанских клубов, которые являются сторонниками левых взглядов.
Поэтому переход игрока в "Райо "был сорван. Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА в виде исключения позволила ему перейти в любой другой клуб, который играет по системе "весна-осень". Летом 2017 года Роман Зозуля перешел к "Альбасете", за который выступает до сих пор.