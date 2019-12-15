Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Зозули

Матч испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" пришлось остановить после первого тайма. Все – из-за оскорбительных выкриков в сторону форварда гостей, украинца Романа Зозули.

Фанаты "Райо Вальекано" называли украинца нацистом и выкрикивали "Roman Zozulia puto nazi", сообщает ABC.

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Арбитр Хосе Лопес дважды приостанавливал игру. Во время перерыва было объявлено, что матч восстановят, если оскорбления в сторону украинца прекратятся.

Однако болельщики не обращали на это внимания, поэтому игроки "Альбасете" отказались выходить на поле.

Con el respaldo de @RayoVallecano, Albacete Balompié y de @LaLiga, el árbitro y la @rfef han decidido suspender el partido en Vallecas.



Una decisión tomada con el único objetivo de salvaguardar los valores del deporte que amamos y de nuestra competición. — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) December 15, 2019

"Решение принято с единственной целью – защитить ценности наших соревнований и спорта, который мы любим", – отметили в пресс-службе команды.

Скандал вокруг Романа Зозули: что случилось?

1 февраля 2017 года было объявлено, что Роман Зозуля переходит к "Райо Вальекано" на правах аренды. Переход в новый клуб сопровождался массовыми протестами фанатов. Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. В качестве примера приводили его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе.



Сами же фанаты "Райо" принадлежат к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом". Впоследствии это "подхватили" и фанаты других испанских клубов, которые являются сторонниками левых взглядов.



Поэтому переход игрока в "Райо "был сорван. Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА в виде исключения позволила ему перейти в любой другой клуб, который играет по системе "весна-осень". Летом 2017 года Роман Зозуля перешел к "Альбасете", за который выступает до сих пор.