Матч "Черноморца" в Первой лиге не доиграли из-за драки: видео

Матч 12-го тура Первой лиги Украины "Балканы" – "Черноморец" не доиграли из-за инцидента с болельщиками команды гостей. Игра была остановлена при счете 1:1.

По словам комментатора матча, болельщики "Черноморца" устроили драку со стражами порядка, которая не попала в трансляцию встречи. В отношении них был применен слезоточивый газ.

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Арбитр матча Александр Титов приостановил встречу на 71-й минуте. В трансляцию попала драка болельщиков со стюардами.

После остановки матча ультрас одесситов выбежали на поле, один из них был с зажженным файером в руках. Рефери так и не возобновил матч.

Полное видео беспорядков

"Черноморец" и "Балканы" находятся в нижней части турнирной таблицы в Первой лиге. "Моряки" занимают десятое место, а "Балканы" – 13-е.