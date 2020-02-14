Матч "Динамо" – "Ворскла", который должен пройти без зрителей, смогут посетить дети – детали

Киевское "Динамо" проинформировало УПЛ и УАФ о том, что поединок 19-го тура чемпионата Украины "Динамо" – "Ворскла" пройдет со зрителями.

"Динамо" приведет на игру с полтавчанами детей до 14 лет из футбольных школ Киева в сопровождении родителей. Эта норма предусмотрена в статье 26 регламента УАФ по инфраструктуре.

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Статья 26: дети в возрасте до 14 лет (при должном сопровождении, которое согласуется с Комитетом УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований) из школ и / или футбольных академий, приглашены на матч бесплатно.

Дата и время встречи не изменились – 22 февраля, 17:00. На матче впервые в УПЛ будет работать система VAR.

Смогут ли с детьми пройти на стадион их родители?

В норме регламента УАФ речь идет о "надлежащем сопровождении" детей из школ и футбольных академий, и все вопросы посещения должны быть согласованы с Комитетом УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

Смысл этого пункта в том, чтобы дать возможность посетить матч детям, а не дать "лазейку" их родителям. По замыслу, дети до 14-ти лет могут посетить матч в сопровождении руководителя группы (от школы или академии), возможно, нескольких руководителей группы, если она многочисленная. Любые нюансы, подробности, состав и количество групп согласовываются с Комитетом УАФ по вопросам стадионов. Так что, скорее всего, наличие (большого количества) родителей (взрослых болельщиков команды) на таких матчах исключено.

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Матч "Динамо" – "Ворскла" может стать первым в Украине, в котором будет применена подобная норма, и игру посетят только болельщики до 14 лет.