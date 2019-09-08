Матч Франция – Албания начался со скандала: гости отказались выходить на игру из-за гимна

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Матч Франция – Албания начался со скандала: гости отказались выходить на игру из-за гимна

В матче квалификации Евро-2020 между сборными Франции и Албании произошел неприятный инцидент. Он чуть не закончился скандалом.

Перед началом матча обоим сборным включили гимны их стран. И если с гимном Франции проблем не возникло, то организаторы ошиблись с гимном Албании. Вместо него ошибочно включили гимн Андорры. Поэтому фанаты гостей на трибунах освистали все это действо, а футболисты в это время стояли с удивлением на лице.

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Еще хуже стало после того, как диктор на стадионе извинился "перед сборной Армении", пишет BBC.

Закончилось все тем, что тренер сборной Албании заявил арбитру, что его команда не сыграет, если не включат гимн его страны. Организаторы нашли правильный гимн Албании. Поэтому матч начался на десять минут позже.

Игра закончилась победой сборной Франции 4:1.

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Теги: Албания Евро-2020 Новости Спорта Спорт Футбол
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