Матч Франция – Албания начался со скандала: гости отказались выходить на игру из-за гимна

В матче квалификации Евро-2020 между сборными Франции и Албании произошел неприятный инцидент. Он чуть не закончился скандалом.

Перед началом матча обоим сборным включили гимны их стран. И если с гимном Франции проблем не возникло, то организаторы ошиблись с гимном Албании. Вместо него ошибочно включили гимн Андорры. Поэтому фанаты гостей на трибунах освистали все это действо, а футболисты в это время стояли с удивлением на лице.

One of the most embarrassing reasons for a kick-off to be delayed?



France played Andorra's national anthem instead of Albania's! The players reaction says it all...pic.twitter.com/Y7ip2bWq14 — Sporting Life Football (@SportingLifeFC) September 7, 2019

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Еще хуже стало после того, как диктор на стадионе извинился "перед сборной Армении", пишет BBC.

Faleminderit nga tifozerisë më të mirë në

ALB #NeJemiNjë

Shihemi më #10Shtator SHQIPËRI-Islandë pic.twitter.com/hpXtORJDGY — FSHF (@FSHForg) September 7, 2019

Закончилось все тем, что тренер сборной Албании заявил арбитру, что его команда не сыграет, если не включат гимн его страны. Организаторы нашли правильный гимн Албании. Поэтому матч начался на десять минут позже.

Игра закончилась победой сборной Франции 4:1.