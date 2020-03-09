Матч Франция-Украина состоится без зрителей

Товарищеский поединок между футбольными сборными Франции и Украины состоится без зрителей. Игра пройдет в Париже 27 марта на стадионе "Стад де Франс".

Во Франции, где количество случаев заражением коронавирусом приблизилось к отметке в тысячу человек, применяют защитные меры против эпидемии.

Министр спорта Франции Роксана Марасиняну сообщила, что до 15 апреля будут ограничены все спортивные мероприятия с посещаемостью более тысячи человек.

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Необходимо учитывать, что на стадионе может находиться не более, чем тысяча человек. Или клубы решат продать не больше, чем тысячу билетов, или предпочтут играть при пустых трибунах или по возможности отложить матч,

– цитирует чиновницу GFFN.

В частности, уже известно, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Боруссией" Дортмунд пройдет без зрителей.

Глава Министерства спорта Франции также подтвердила, что предупредительные меры повлияют на матч между Францией и Украиной.

Таким образом, поединок в Сен-Дени (пригород Парижа), скорее всего, пройдет без зрителей.

Пока ни Федерация футбола Франции, ни Украинская ассоциация футбола не делали официального заявления относительно игры. Билеты на матч продолжают реализовываться.

Что известно о коронавирус?

По состоянию на 9 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 840 человек. Общее количество инфицированных – 110 276 человек по всему миру. Выздоровели более 62 тысяч человек.

Из стран Евросоюза только в Кипре не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Зато один случай подтвержден в Украине.

Количество людей, зараженных коронавирусом Covid-19 во Франции за сутки увеличилась на 336, общее количество больных составляет 949 человек. 16 пациентов умерло.



Мифы и правда о коронавирус / Инфографика 24 канала