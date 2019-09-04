Матч Литва – Украина в отборе на Евро-2020 обслужит бригада арбитров из Боснии

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Ирфан Пельто
Ирфан Пельто / УАФ

УЕФА назвал бригаду арбитров, которая будет работать на отборочном матче Евро-2020 Литва – Украина, который состоится 7 сентября в Вильнюсе.

На поле местного стадиона ЛФФ участников встречи выведет судейская бригада из Боснии во главе с 35-летним Ирфаном Пельто.

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На линиях ему будут помогать Сенад Имбришимбегович и Давор Бельо. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Драган Петрович.

Напомним, матч Литва – Украина состоится в субботу, 7 сентября. начало матча в 19:00. Онлайн-трансляция, видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

Украина занимает первое место в своей группе. После четырех матчей в активе украинцев 10 очков. На втором и третьем месте – сборные Сербии и Люксембурга. Однако сербы сыграли только три матча. Четвертыми идут португальцы. После двух сыгранных матчей у них два очка. Литва – аутсайдер группы с одним набранным баллом после трех матчей. На Евро-2020 выходят две первые команды из каждой группы.

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Теги: Футбол Спорт Сборная Украины по футболу
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