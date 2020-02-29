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Матч "Ювентус" – "Интер" и еще 4 игры Серии А перенесли из-за коронавируса

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Пять матчей 26-го тура чемпионата Италии (Серии А) перенесли из-за распространения коронавируса. Матчи перенесены на 13 мая.

О том, что матчи перенесли на 13 мая, сообщила Серия А на своем официальном сайте.

К теме: В итальянском клубе "Пьянезе" объявили про трех игроков зараженных коронавирусом

Какие матчи перенесены

  • "Удинезе" – "Фиорентина"
  • "Милан" – "Дженоа"
  • "Парма" – СПАЛ
  • "Сассуоло" – "Брешия"
  • "Ювентус" – "Интер".

Планировалось, что игра между "Ювентусом" и "Интером" пройдет без зрителей. Однако в целях безопасности поединок решили не проводить.

Что известно о коронавирусе в Италии

По состоянию на 29 февраля в Италии от коронавируса умер 21 человек, еще 889 заражены. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии.

Власти Италии подтвердили диагноз "коронавирус" в украинки, которая сейчас госпитализирована в Неаполе.

Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт.

В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Коронавирус Covid-19 Серия А Спорт Футбол
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