Матч "Ювентус" – "Интер" и еще 4 игры Серии А перенесли из-за коронавируса
Пять матчей 26-го тура чемпионата Италии (Серии А) перенесли из-за распространения коронавируса. Матчи перенесены на 13 мая.
О том, что матчи перенесли на 13 мая, сообщила Серия А на своем официальном сайте.
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Какие матчи перенесены
- "Удинезе" – "Фиорентина"
- "Милан" – "Дженоа"
- "Парма" – СПАЛ
- "Сассуоло" – "Брешия"
- "Ювентус" – "Интер".
Планировалось, что игра между "Ювентусом" и "Интером" пройдет без зрителей. Однако в целях безопасности поединок решили не проводить.
Что известно о коронавирусе в Италии
По состоянию на 29 февраля в Италии от коронавируса умер 21 человек, еще 889 заражены. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии.
Власти Италии подтвердили диагноз "коронавирус" в украинки, которая сейчас госпитализирована в Неаполе.
Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт.
В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.
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