Матч "Ювентус" – "Милан" перенесли на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса

В Италии продолжают переносить футбольные матчи. Причина – вспышка коронавируса в стране, который уже унес жизни 79 человек.

Напомним, в Италии самый большой всплеск коронавирусной инфекции Covid-19 в Европе. В стране зафиксировано более 2500 случаев заражения коронавирусом и 79 смертей. В связи с этим, власти запретили покидать гражданам муниципалитеты.

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Сначала в Италии перенесли матчи низших дивизионов. Но впоследствии у одного из игроков обнаружили коронавирус. Поэтому власти страны начали переносить матчи в тех регионах, где наиболее крупные вспышки инфекции. Без зрителей состоялся и матч 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем". Впоследствии перенесли и матчи чемпионата – в 25-м туре (21-23 февраля) не состоялось три игры, а уже в 26-м туре (29 февраля – 1 марта) – шесть матчей. Среди них и игра "Ювентус" – "Интер".

4 марта должен был состояться полуфинал Кубка Италии, где "Ювентус" будет принимать "Милан". Однако эту игру перенесли на неопределенный срок. Зато матч "Наполи" – "Интер" пока состоится как и запланировано – 5 марта.

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Стоит отметить, что 17 марта "Ювентус" должен провести матч 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Лиона". Эта игра может состояться без зрителей.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала