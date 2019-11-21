Матч Кубка Дэвиса закончился в 4:04 утра по местному времени

На Кубке Дэвиса в Мадриде был сыгран матч между сборными США и Италии, который завершился в 4:04 по местному времени. Только один матч в истории тенниса завершился позже.

В парном противостоянии встретились американцы Сэм Куэрри и Джек Сок с итальянцами Фабио Фоньини и Симоне Болелли.

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Американцы победили по итогам трех сетов – 6:7, 7:6, 6:4.

Incredible!!!



Jack Sock and Sam Querrey defeat Simone Bolelli and Fabio Fognini in what is the second latest finish in tennis history



The USA win the tie #DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/lcG72mwfgl — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) 21 ноября 2019 г.

В истории тенниса был только один матч, который закончился позже. На Australian Open 2008 Ллейтон Хьюитт и Маркос Багдатис играли до 4: 34 утра по Мельбурну.

В этом году на Australian Open Гарбине Мугуруса обыграла Йоханну Конту в 3:12 по местному времени.

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Фоньини после матча пожаловался на правила Кубка Дэвиса, который в 2019 году был реформирован. "Мы наконец доиграли. Новые правила не самые лучшие, это можно сказать точно", – написал итальянец в инстаграме.

Как реформировали Кубок Дэвиса?

Кубок Дэвиса – самый престижный кубок среди мужских сборных команд по теннису. С 2019 года Мировая группа, состоящая из 18 сборных, разыгрывает Кубок в течение одной недели в конце сезона.



Все эти команды распределены на шесть групп по три команды в каждой. В четвертьфинал выходят шесть победителей групп и две лучшие команды, занявшие вторые места в группах. Серия между командами на этом этапе будет включать два одиночных матча и один парный.

Еще один рекорд на Кубке Дэвиса

Немцы Кевин Кравиц и Андреас Мес выиграли самый затяжной тай-брейк в истории Кубка Дэвиса со счетом 20:18. За 3 часа 18 минут они победили аргентинцев Максимо Гонсалеса и Леонардо Маера– 6:7, 7:6, 7:6.

Что такое тай-брейк?

Специальная укороченная партия, которая позволяет выявить победителя при ничейном счете.

На тай-брейке решающего сета аргентинцы отыграли семь матчболов, однако все равно уступили.

Самый длинный тай-брейк в парных мужских поединках прошел в 1985 году в первом круге Уимблдона.

Датчанин Микаэль Мортенсен и швед Ян Ганнарсон обыграли австралийца Джона Фроули и парагвайца Виктора Печчи 6:4, 6:4, 3:6, 7:6 (26:24).

Самый продолжительный тай-брейк в истории сыграли в 2013 году в квалификации турнира ITF во Флориде. Представитель Монако Бенжамен Баллере победил Гийома Куяра 7:6 (36:34), 6:1.

На матче не было ни судьи на вышке, ни линейных арбитров, но исход поединка был подтвержден ITF и ATP.