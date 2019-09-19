Матч лидеров УПЛ "Десна" – "Шахтер" доверили обслужить женской бригаде арбитров

В воскресенье, 22 сентября, состоится топ-матч чемпионата Украины – черниговская "Десна", которая идет на второй позиции, будет принимать лидера УПЛ донецкий "Шахтер". Этот матч доверили обслуживать бригаде арбитров во главе с Екатериной Монзуль.

На линии ему будут помогать Марина Стрелецкая и Александра Ардашева.

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Стоит отметить, что впервые в Чернигове в тестовом режиме будут работать арбитры с помощью системы VAR. А наблюдателем арбитража будет Лучано Луччи.

Напомним, "Шахтер" идет на первом месте в УПЛ. У "горняков" семь побед в семи матчах. "Десна" же на второй позиции в турнирной таблице. Черниговская команда отстает от лидера на семь очков.