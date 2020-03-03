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Матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Лион" может пройти без зрителей из-за коронавируса

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Коронавирус добрался и до матчей Лиги чемпионов. Под угрозой проведения ответного матча 1/8 финала "Ювентус" – "Лион".

Матч "Ювентус" – "Лион" запланирован на 17 марта. В первом матче французский клуб минимально победил 1:0.

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Однако север Италии сейчас является очагом вспышки коронавируса. Там уже перенесли часть матчей. В том числе и при участии "Ювентуса" – принципиальное дерби против "Интера".

По данным L’Equipe, матч "Ювентус" – "Лион" в Италии не перенесут, но игра пройдет без зрителей.

Стоит отметить, что без зрителей может состояться и матч ПСЖ – "Боруссия" 11 марта. В первом матче в Дортмунде победила немецкая команда. Тогда Дублем отличился Холанд.

По состоянию на 3 марта в мире более 90 тысяч человек заразились коронавирусом. Из них более 3 тысяч умерли. Выздоровели более 48 тысяч человек.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Коронавирус Covid-19 Футбол Ювентус Лига чемпионов
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