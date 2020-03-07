Матч Лиги чемпионов ПСЖ – "Боруссия" Дортмунд может не состояться – причина

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским ПСЖ и "Боруссией" Дортмунд может не состояться 11 марта. Причиной стала вспышка коронавируса в Европе.

Авторитетное издание L'Equipe сообщает, что встреча, которая запланирована на 11 марта, может быть перенесена на 17 или 18 марта.

ParisFans информирует, что перенос потребует согласования с префектурой Парижа.

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Также рассматриваются варианты запрета на посещение матча для немецких болельщиков или проведения игры вообще без зрителей. Официальное решение пока не принято.

Отметим, что первая игра между "Боруссией" и ПСЖ состоялась в Германии и завершилась победой "шмелей" со счетом 2:1.

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Во Франции из-за распространения коронавируса был перенесен матч "Страсбург" – ПСЖ.

По официальной информации, с января во Франции от эпидемии пострадали 577 человек, девять человек умерли.

Что такое коронавирус Covid-2019?Вспышка коронавирусной болезни, которая началась в Китае в 2019 году. Инфекцию впервые обнаружили в городе Ухань. Местные жители заболели пневмонией неизвестного происхождения.



Ученые изучили геном вируса и установили, что он на 70% похож на SARS-COV, который в 2012 году стал причиной высокой смертности из-за острый респираторный синдром.



Вспышка коронавируса Covid-2019 связана с рынком морепродуктов и животных, в городе Ухань. Там торговали дикими животными для потребления. Все указывает на то, что болезнь имеет именно животный источник инфекции.

Как уберечься от коронавируса?

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции: регулярно мыть руки с мылом, закрывать нос и рот, при чихании, термически обработают мясо, яйца и рыбу, мыть фрукты и овощи.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала