Матч Лиги чемпионов с участием команды украинца Малиновского пройдет без зрителей

Матч-ответ 1/8 финала Лиги чемпионов между "Валенсией" и "Аталантой" пройдет на "Месталье" без зрителей.

Также за закрытыми дверями пройдут игры Лиги Европы "Хетафе" – "Интер" и "Севилья" – "Рома", и матч Примеры между "Алавесом" и "Валенсией", сообщает Marca со ссылкой на заявление департамента здравоохранения Испании.

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Министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильи объявил чрезвычайные меры для предотвращения распространения коронавирус. Запрет на допуск зрителей на спортивные мероприятия распространяется на команды, которые играли с итальянскими клубами. Отмечается, что это первая превентивная мера, однако за ней могут последовать другие ограничения.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" разгромила "Валенсию" (4:1). Ответная встреча состоится 10 марта. Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 12 марта, а "Алавес" примет "Валенсию" в Примере уже 6 марта.

Ранее стало известно, что матч-ответ 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Лионом" может пройти при закрытых трибунах.

Также под вопросом проведения матча между ПСЖ и дортмундской "Боруссией", который состоится неделей ранее в Париже.



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