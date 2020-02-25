Матч Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" пройдет без зрителей из-за коронавируса в Италии

Матч 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" в Милане пройдет без зрителей. Причиной стала вспышка коронавируса в Италии.

Матч "Интер" – "Лудогорец" запланирован на четверг, 27 февраля. Как говорится на сайте болгарского клуба, УЕФА поставила их в известность, что зрителей на этом матче не будет. Еще перед тем миланский клуб направил письмо "Лудогорцу", в котором сообщил, что городские власти здравоохранения позволили провести матч без болельщиков. Впоследствии эту информацию подтвердили и в "Интере".

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Напомним, в Италии продолжает расти количество больных коронавирусом. Так, по состоянию на 25 февраля уже известно о 229 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах.

В Италии умерли семь человек, у которых обнаружили коронавирус.

Из-за вспышки коронавируса в Италии перенесли матчи чемпионата в воскресенье, 23 февраля. Среди них игры "Аталанта" – "Сассуоло", "Верона" – "Кальяри", "Торино" – "Парма" и "Интер" – "Сампдория".

Под угрозой и проведение матчей 29 февраля и 1 марта. Среди них и "Ювентус" – "Интер".

Матч "Интер" – "Лудогорец" состоится в четверг, 27 февраля. Начало матча на стадионе "Сан Сиро" в 22:00. В первом матче "Интер" победил на выезде 2:0.



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