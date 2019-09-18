Матч Лиги Европы начнется с минуты молчания в память об умершем футболисте Риксене

48 Читати новину українською
Фернандо Риксен умер
Фернандо Риксен умер

Шотландский "Рейнджерс" сыграет домашний матч Лиги Европы против голландского "Фейеноорда". Эта игра начнется с минуты молчания в память о футболисте Фернандо Риксене, который умер.

Также на этот матч футболисты "Рейнджерс" выйдут в траурных повязках. Матч "Рейнджерс" – "Фейеноорд" состоится в четверг, 19 сентября. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Читайте также: Умер бывший футболист сборной Нидерландов и "Рейнджерс" Фернандо Риксен

Стоит напомнить, что Фернандо Риксен выступал за "Рейнджерс" в 2000-2006 годах. За это время дважды становился чемпионом Шотландии, выиграл с командой два Кубка Шотландии.

Риксен умер в возрасте 43 лет. Он с 2013 года страдал редкой болезнью – боковым амиотрофическим склерозом. В последнее время он находился в хосписе в Шотландии.

blog_ava
"Захар Беркут": в сети появился официальный трейлер фильма с участием голливудских актеров
сегодня
1951
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига Европы
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Умер бывший футболист сборной Нидерландов и "Рейнджерс" Фернандо Риксен
сегодня 14:19 Умер бывший футболист сборной Нидерландов и "Рейнджерс" Фернандо Риксен
108
"Боруссия" и "Барселона" не сумели выявить сильнейшего в первом матче Лиги чемпионов
сегодня 00:34 "Боруссия" и "Барселона" не сумели выявить сильнейшего в первом матче Лиги чемпионов
165
Полезные советы: как спать, чтобы похудеть?
17 сентября 22:20 Полезные советы: как спать, чтобы похудеть?
336
"Заря" несколько месяцев искала нового тренера у меня за спиной, – Юрий Вернидуб
17 сентября 13:29 "Заря" несколько месяцев искала нового тренера у меня за спиной, – Юрий Вернидуб
286
Лига чемпионов: самые интересные противостояния первого игрового дня
17 сентября 09:09 Лига чемпионов: самые интересные противостояния первого игрового дня
398
Новости
Больше новостей
Залиште відгук