Матч Лиги Европы начнется с минуты молчания в память об умершем футболисте Риксене

Шотландский "Рейнджерс" сыграет домашний матч Лиги Европы против голландского "Фейеноорда". Эта игра начнется с минуты молчания в память о футболисте Фернандо Риксене, который умер.

Также на этот матч футболисты "Рейнджерс" выйдут в траурных повязках. Матч "Рейнджерс" – "Фейеноорд" состоится в четверг, 19 сентября. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

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Стоит напомнить, что Фернандо Риксен выступал за "Рейнджерс" в 2000-2006 годах. За это время дважды становился чемпионом Шотландии, выиграл с командой два Кубка Шотландии.

Риксен умер в возрасте 43 лет. Он с 2013 года страдал редкой болезнью – боковым амиотрофическим склерозом. В последнее время он находился в хосписе в Шотландии.