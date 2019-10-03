Матч Лиги Европы прервали из-за политической провокации

Один из матчей группового этапа Лиги Европы пришлось передать арбитру. Причиной стали стычки на поле.

Инцидент произошел в матче между люксембургским "Ф91 Дюделанжом" и "Карабахом" из Азербайджана. В первом тайме, когда счет был 0:2 в пользу гостей, над полем появился дрон. А к нему был прикреплен флаг Нагорного Карабаха. Из-за этого на поле возникла потасовка.

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Арбитр матча сначала остановил игру. А потом забрал команды с поля. Однако впоследствии игра была возобновлена. А "Карабах" еще в первом тайме забил третий гол.

Нагорный КарабахРегион на Южном Кавказе. Фактически большая его часть контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой, формально (согласно границам республик СССР) является территорией Азербайджана.



В 1988 году начался конфликт между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Региональный парламент принял решение о вхождении в состав Армянской ССР, напряжение в регионе привело к всплеску насилия. Во время референдума в 1991 году 99,89% избирателей проголосовали за независимость Нагорного Карабаха, после чего начался открытый этап войны 1987-1994 годов, следствием которой является победа армян, образование непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и подписание в Бишкеке соглашения "О неприменении оружия", которое действует с 12 мая 1994 года.



Сейчас в регионе проживают преимущественно армяне. Этнические азербайджанцы, которые до войны составляли около четверти населения региона, убежали из Карабаха (как и Армении), а из Азербайджана были вынуждены бежать этнические армяне.