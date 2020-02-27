Матч Лиги Европы "Зальцбург" – "Айнтрахт" перенесли из-за шторма
В четверг, 27 февраля, должен быть матч 1/16 финала Лиги Европы между "Зальцбургом" и "Айнтрахт". Однако матч пришлось перенести на неопределенный срок из-за штормового предупреждения в Австрии.
Как говорится на сайте УЕФА, матч "Зальцбург" – "Айнтрахт" перенесли из-за штормового предупреждения. Ожидается, что в Австрии порывы ветра достигнут 120 км/ч.
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Матч должен был начаться в 22:00 по киевскому времени. Когда теперь состоится игра – пока неизвестно.
- В первом матче "Айнтрахт" разгромил "Зальцбург" 4:1. Японский полузащитник Даичи Камада в этом матче оформил хет-трик.
- В пятницу, 28 февраля, состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Первые матчи запланированы на 12 марта. Поэтому "Зальцбург" и "Айнтрахт" должны сыграть до этой даты.
- При этом уже в воскресенье, 1 марта, у "Зальцбурга" запланирован матч чемпионата против "АльтаХим". В среду, 4 марта – кубковый матч против ЛАСК, а в субботу, 7 марта – против "Штурма" в чемпионате Австрии.
- Похожая ситуация и в "Айнтрахта" – 1, 4 и 7 марта в команды запланированы официальные матчи.
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