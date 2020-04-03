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Матч "Ливерпуля" в ЛЧ считают причиной массового распространения коронавируса в Англии

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Матч "Ливерпуля" в Лиге чемпионов может быть причиной распространения коронавируса / liverpoolfc.com

Футбольные матчи с большим количеством болельщиков на трибунах могли стать одной из причин массового распространения коронавируса в Европе.

Первым таким матчем считается "Аталанта" – "Валенсия", который состоялся в Милане 19 февраля. На этот матч 1/8 финала Лиги чемпионов приехало более 40 тысяч болельщиков из Ломбардии, а также фанаты из Испании. Именно после этого этот регион в Италии стал с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.

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Вторым же матчем можно считать матч-ответ 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико" 11 марта. На то время в Испании уже начался карантин (школы были закрыты, а состоялись матчи без зрителей). Однако в Англии решили провести эту игру с болельщиками на трибунах.

"Это было неправильное решение проводить этот матч со зрителями. Хотя мы никогда до конца так и не узнаем, именно матч против "Атлетико" стал причиной распространения коронавирус в Ливерпуле. Но это событие будет включена в список для обучения и дальнейшего расследования, чтобы другие организации больше не совершали таких ошибок, – заявил руководитель службы здравоохранения Ливерпуля Мэтью Эштон в комментарии The Guardian.

Как пример приводится тот факт, что к матчу 11 марта в Ливерпуле было зафиксировано лишь 6 случаев заражения коронавирусом. Зато на матч на стадионе "Энфилд Роуд" пришло 54 тысячи болельщиков. 3 тысячи приехали из Мадрида, который на то время был одним из эпицентров распространения инфекции в Европе.

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Издание отмечает, что в то время в Англии еще не до конца осознавали критичность ситуации массового заражения коронавирусом. Поэтому матч под отрытым небом на стадионе не отнесли к массовым мероприятиям в закрытых помещениях. Хотя вокруг стадиона работало немало заведений – клубные магазины, пабы, рестораны и развлекательные центры.

  • По состоянию на 3 апреля в мире зафиксировано более одного миллиона случаев заражения коронавирусом. Свыше 55 тысяч человек умерло от COVID-19.
  • Великобритания находится на восьмом месте в мире и пятом в Европе по количеству инфицированных лиц – свыше 38 тысяч человек (по состоянию на 3 апреля).
  • 3605 оси умерло от COVID-19 в Великобритании.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Лига чемпионов Новости Спорта Спорт Футбол Коронавирус COVID-19 Здоровье ФК Ливерпуль
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