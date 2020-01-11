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Матч Малиновского с лидером Серии А, эстафеты по биатлону и другие события 11 января

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Матч Малиновского с лидером Серии А, эстафета по биатлону и другие события 11 января / GETTY IMAGES

11 января на болельщиков ждет ряд интересных футбольных, хоккейных, баскетбольных матчей. Календарь главных спортивных событий читайте в материале Спорт24.

Кубок мира по биатлону

В субботу болельщиков биатлона ждут две классические эстафеты в рамках четвертого этапа Кубка мира.

Женская эстафета состоится в 12:50. Мужчины выйдут на старт в 15:05.

Состав женской команды:

  • Анастасия Меркушина
  • Юлия Джима
  • Валя Семеренко
  • Елена Пидгрушная.

Смотрите также: Кубок мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

В рамках 22 тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм" примет лидера АПЛ – "Ливерпуль".

Начало матча в 19:30. Посмотреть игру можно онлайн на сайте Спорт24.

В первом круге поединок завершился победой "Ливерпуля" со счетом 2:1.

Интер – Аталанта

Испытание на прочность ждет "Аталанту" украинца Руслана Малиновского. В рамках 19 тура Серии А "бергамаски" сыграют против "Интера".

Матч в Милане начнется в 21:45. Руслан Малиновский сможет принять участие в матче, поскольку готовился к игре.

После 18 туров "Интер" делит с "Ювентусом" первое место в Серии А. Оба клуба набрали по 45 очков.

Матч Михайлюка в НБА

"Детройт" Святослава Михайлюка продолжает вести борьбу за попадание в плей-офф раунд НБА.

В ночь с 11 на 12 января "Пистонс" на своем паркете примут "Чикаго".

Команды соседствуют в турнирной таблице, поэтому "Детройту" важно одержать победу, чтобы не пропустить "быков" вперед.

Смотрите также: "Детройт" с Михайлюком потерпел драматическое поражение в НБА: видео

Матчи Суперлиги

11 января состоятся три матча чемпионата Украины.

  • "Химик" – "Днепр", начало в 14:00;
  • БК "Одесса" – "Харьковские Соколы", начало в 16:00;
  • "Прометей" – БК "Запорожье", начало в 19:00.

Матчи УХЛ

В рамках чемпионата Украины по хоккею состоятся два поединка.

  • "Ледяные Волки" – "Кременчуг", начало в 17:45;
  • "Донбасс" – "Динамо" Харьков, начало в 18:00.

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Второй день ІІІ зимних Юношеских Олимпийских игр

11 января на ІІІ зимних Юношеских Олимпийских играх спортсмены будут соревноваться в 5 дисциплинах.

  • Горнолыжный спорт;
  • Биатлон;
  • Керлинг;
  • Фигурное катание;
  • Хоккей.

День в истории

11 января день рождения:

  • футболист "Манчестер Сити" Лерой Сане (24 года);
  • защитник "Реала" Даниель Карвахаль (28 лет);
  • нападающий "Лестера" Джейми Варди (33 года)
  • Ирина Дерюгина (62 года) – украинская спортсменка, тренерка, единственная советская гимнастка, которая дважды была абсолютной чемпионкой мира в 1977 и 1979 годах;
  • немецкий автогонщик Адриан Сутил (37 лет);
  • японский автогонщик Накадзима Кадзуки (35 лет);
  • титулованная финская биатлониста Кайса Мякяряйнен (37 лет).
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Теги: Новости биатлона Футбол Новости Спорта Спорт Баскетбол Хоккей
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