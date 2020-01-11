Матч Малиновского с лидером Серии А, эстафеты по биатлону и другие события 11 января

11 января на болельщиков ждет ряд интересных футбольных, хоккейных, баскетбольных матчей. Календарь главных спортивных событий читайте в материале Спорт24.

Кубок мира по биатлону

В субботу болельщиков биатлона ждут две классические эстафеты в рамках четвертого этапа Кубка мира.

Женская эстафета состоится в 12:50. Мужчины выйдут на старт в 15:05.

Состав женской команды:

Анастасия Меркушина

Юлия Джима

Валя Семеренко

Елена Пидгрушная.

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"Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

В рамках 22 тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм" примет лидера АПЛ – "Ливерпуль".

Начало матча в 19:30. Посмотреть игру можно онлайн на сайте Спорт24.

В первом круге поединок завершился победой "Ливерпуля" со счетом 2:1.

Интер – Аталанта

Испытание на прочность ждет "Аталанту" украинца Руслана Малиновского. В рамках 19 тура Серии А "бергамаски" сыграют против "Интера".

Матч в Милане начнется в 21:45. Руслан Малиновский сможет принять участие в матче, поскольку готовился к игре.

После 18 туров "Интер" делит с "Ювентусом" первое место в Серии А. Оба клуба набрали по 45 очков.

Матч Михайлюка в НБА

"Детройт" Святослава Михайлюка продолжает вести борьбу за попадание в плей-офф раунд НБА.

В ночь с 11 на 12 января "Пистонс" на своем паркете примут "Чикаго".

Команды соседствуют в турнирной таблице, поэтому "Детройту" важно одержать победу, чтобы не пропустить "быков" вперед.

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Матчи Суперлиги

11 января состоятся три матча чемпионата Украины.

"Химик" – "Днепр", начало в 14:00;

БК "Одесса" – "Харьковские Соколы", начало в 16:00;

"Прометей" – БК "Запорожье", начало в 19:00.

Матчи УХЛ

В рамках чемпионата Украины по хоккею состоятся два поединка.

"Ледяные Волки" – "Кременчуг", начало в 17:45;

"Донбасс" – "Динамо" Харьков, начало в 18:00.

Это важно: Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: кто представит Украину

Второй день ІІІ зимних Юношеских Олимпийских игр

11 января на ІІІ зимних Юношеских Олимпийских играх спортсмены будут соревноваться в 5 дисциплинах.

Горнолыжный спорт;

Биатлон;

Керлинг;

Фигурное катание;

Хоккей.

День в истории

11 января день рождения: