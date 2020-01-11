Матч Малиновского с лидером Серии А, эстафеты по биатлону и другие события 11 января
11 января на болельщиков ждет ряд интересных футбольных, хоккейных, баскетбольных матчей. Календарь главных спортивных событий читайте в материале Спорт24.
Кубок мира по биатлону
В субботу болельщиков биатлона ждут две классические эстафеты в рамках четвертого этапа Кубка мира.
Женская эстафета состоится в 12:50. Мужчины выйдут на старт в 15:05.
Состав женской команды:
- Анастасия Меркушина
- Юлия Джима
- Валя Семеренко
- Елена Пидгрушная.
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"Тоттенхэм" – "Ливерпуль"
В рамках 22 тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм" примет лидера АПЛ – "Ливерпуль".
Начало матча в 19:30. Посмотреть игру можно онлайн на сайте Спорт24.
В первом круге поединок завершился победой "Ливерпуля" со счетом 2:1.
Интер – Аталанта
Испытание на прочность ждет "Аталанту" украинца Руслана Малиновского. В рамках 19 тура Серии А "бергамаски" сыграют против "Интера".
Матч в Милане начнется в 21:45. Руслан Малиновский сможет принять участие в матче, поскольку готовился к игре.
После 18 туров "Интер" делит с "Ювентусом" первое место в Серии А. Оба клуба набрали по 45 очков.
Матч Михайлюка в НБА
"Детройт" Святослава Михайлюка продолжает вести борьбу за попадание в плей-офф раунд НБА.
В ночь с 11 на 12 января "Пистонс" на своем паркете примут "Чикаго".
Команды соседствуют в турнирной таблице, поэтому "Детройту" важно одержать победу, чтобы не пропустить "быков" вперед.
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Матчи Суперлиги
11 января состоятся три матча чемпионата Украины.
- "Химик" – "Днепр", начало в 14:00;
- БК "Одесса" – "Харьковские Соколы", начало в 16:00;
- "Прометей" – БК "Запорожье", начало в 19:00.
Матчи УХЛ
В рамках чемпионата Украины по хоккею состоятся два поединка.
- "Ледяные Волки" – "Кременчуг", начало в 17:45;
- "Донбасс" – "Динамо" Харьков, начало в 18:00.
Это важно: Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: кто представит Украину
Второй день ІІІ зимних Юношеских Олимпийских игр
11 января на ІІІ зимних Юношеских Олимпийских играх спортсмены будут соревноваться в 5 дисциплинах.
- Горнолыжный спорт;
- Биатлон;
- Керлинг;
- Фигурное катание;
- Хоккей.
День в истории
11 января день рождения:
- футболист "Манчестер Сити" Лерой Сане (24 года);
- защитник "Реала" Даниель Карвахаль (28 лет);
- нападающий "Лестера" Джейми Варди (33 года)
- Ирина Дерюгина (62 года) – украинская спортсменка, тренерка, единственная советская гимнастка, которая дважды была абсолютной чемпионкой мира в 1977 и 1979 годах;
- немецкий автогонщик Адриан Сутил (37 лет);
- японский автогонщик Накадзима Кадзуки (35 лет);
- титулованная финская биатлониста Кайса Мякяряйнен (37 лет).
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