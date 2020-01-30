Билеты на матч Польша – Украина: где купить и какая цена
Билеты на контрольный матч сборной Украины против Польши поступили в продажу. Поединок состоится 31 марта в Хожуве (Польша).
Игра пройдет на Силезском стадионе города Хожув. Начало поединка в 20:45 по местному времени.
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Болельщики, которые хотят поддержать главную команду страны на матчи против Польши, могут приобрести билеты на сайте tiсketsbox.com в период с 30 января до 3 марта.
Условия продажи билетов:
- на один аккаунт можно заказать не более четырех билетов;
- при заказе обязательно необходимо предоставить свои личные данные и данные других лиц, для которых вы заказываете билеты (номер загранпаспорта, имя и фамилия, как указано в паспорте, дату рождения);
- билеты не являются именными, однако из соображений безопасности собираются паспортные данные;
- информация о получении билетов на матч Польша — Украина, приобретенных через сайт tiсketsbox.com, будет сообщена дополнительно путем отправки письма на электронный адрес заказчика;
- для получения билетов нужно обязательно иметь при себе напечатанный сертификат и паспорт. Такой сертификат поступит на ваш электронный адрес после совершения процедуры оплаты;
- билеты возврату и обмену не подлежат;
- билеты продаются в сектор для украинских болельщиков. Конкретные ряд и место не указываются.
Стоимость одного билета в сектор украинских болельщиков составляет 70 злотых (485 грн).
Важно! Продажа билетов на матч происходит только онлайн. Продажи билетов в кассах стадиона в Хожуве не предусмотрена.
- Украина и Польша встречались 7 раз: две победы одержали поляки, три украинцы. Еще два матча завершались ничьей.
- В 2020 году сборная Украины официально проведет три товарищеских матча – в марте с Францией (27 марта) и Польшей (31 марта), а с Кипром – 26 мая.
- Первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет 14 июня в Амстердаме с Нидерландами.
- Два следующих поединка команда Андрея Шевченко проведет в Бухаресте 18 и 22 июня.
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