Матч с участием футболистов "Динамо" закончился массовой дракой: видео

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Матч с участием футболистов "Динамо" закончился массовой дракой: видео

Во втором туре международного турнира Маджони-Ригги в пригороде Турина Боргано-Торинезе команда "Динамо" U-17 встречалась со сверстниками из "Торино". Игра завершилась массовой дракой.

В конце матча "Динамо" удалось сравнять счет. Гол забил Рязанцев. После этого на поле возникла потасовка, в том числе с участием запасных игроков обеих команд. Однако красную карточку перед собой увидел лишь игрок "Динамо".

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В первой игре динамовцы победили "Фиорентину" со счетом 2:0. Также в группе с киевлянами "Чизона", с которым "бело-синие" встретятся в воскресенье, 21 апреля. Начало этой игры – в 19:00 по киевскому времени.

Видео драки игроков "Динамо" и "Торино"

 

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Теги: Новости Спорта Динамо Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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