Матч с участием команды украинца прервали из-за массовых беспорядков фанатов на стадионе: видео

21 Читати новину українською
Матч с участием команды украинца прервали из-за массовых беспорядков фанатов на стадионе: видео

Матч чемпионата Бельгии между "Стандартом" и "Андерлехтом" пришлось остановить на 32-й минуте. Все из-за фанатов команды-гостей, которые устроили массовые беспорядки на трибунах.

Обе команды играют в группе A чемпионата Бельгии и борются за попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы. При этом "Стандарт" претендует и на чемпионство в Бельгии. Но домашний матч против "Андерлехта" так и не был сыгран.

Стоит увидеть видео, как фаны "Ювентуса" устроили беспорядrки в Амстердаме – 120 задержанных

На 32-й минуте матча арбитр встречи решил остановить игру и не возобновлять ее. До этого рефери уже дважды останавливал матч из-за массовые беспорядков фанатов "Андерлехта". К этому времени счет во встрече был 2:0 в пользу "Стандарта". А "Андерлехт" уже остался в меньшинстве – красную карточку получил Кара Мбоджи.

Видео момента, когда арбитр решил не продолжать матч Стандарт – Андерлехт

Видео гола Резвана Марина в ворота " Андерлехта"

Видео удаления Кары Мбоджи

Видео гола По-Хосе М'Поку

Читайте также: Украинец Малиновский избежал дисквалификации до конца сезона за удар соперника ногой в лицо

Стоит напомнить, что за "Андерлехт" выступает украинец Евгений Макаренко. И несмотря на то, что футболист восстановился от травмы ахиллова сухожилия, в заявку на этот матч он не попал.

blog_ava
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
сегодня
8192
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя
сегодня 07:55 Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя
6318
Звезда "Наполи" снова в центре расистского скандала, ему досталось в Лондоне: видео
12 апреля 17:23 Звезда "Наполи" снова в центре расистского скандала, ему досталось в Лондоне: видео
41
Российский футболист избил пешехода, которого чуть не сбил на пешеходном переходе: видео
12 апреля 13:28 Российский футболист избил пешехода, которого чуть не сбил на пешеходном переходе: видео
367
Есть только одно место – первое, все остальное утешительные призы, – Елена Старикова
12 апреля 13:22 Есть только одно место – первое, все остальное утешительные призы, – Елена Старикова
Станіслав Безушко 26
Лига Европы: результаты матчей и видео голов 1/4 финала
12 апреля 09:08 Лига Европы: результаты матчей и видео голов 1/4 финала
807
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук