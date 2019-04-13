Матч с участием команды украинца прервали из-за массовых беспорядков фанатов на стадионе: видео

Матч чемпионата Бельгии между "Стандартом" и "Андерлехтом" пришлось остановить на 32-й минуте. Все из-за фанатов команды-гостей, которые устроили массовые беспорядки на трибунах.

Обе команды играют в группе A чемпионата Бельгии и борются за попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы. При этом "Стандарт" претендует и на чемпионство в Бельгии. Но домашний матч против "Андерлехта" так и не был сыгран.

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На 32-й минуте матча арбитр встречи решил остановить игру и не возобновлять ее. До этого рефери уже дважды останавливал матч из-за массовые беспорядков фанатов "Андерлехта". К этому времени счет во встрече был 2:0 в пользу "Стандарта". А "Андерлехт" уже остался в меньшинстве – красную карточку получил Кара Мбоджи.

Видео момента, когда арбитр решил не продолжать матч Стандарт – Андерлехт

Видео гола Резвана Марина в ворота " Андерлехта"

Видео удаления Кары Мбоджи

Видео гола По-Хосе М'Поку

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Стоит напомнить, что за "Андерлехт" выступает украинец Евгений Макаренко. И несмотря на то, что футболист восстановился от травмы ахиллова сухожилия, в заявку на этот матч он не попал.